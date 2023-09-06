توجيهات مهمة بشأن تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بميناء دمياط

عقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، مؤكدا استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ وما يتطلبه من تحديث وتطوير دائم ومستمر للمعدات الخاصة بالشركات.

تضافر جهود المجتمع المينائى

وشدد اللواء أحمد حواش، على استمرار التعاون وتضافر جهود المجتمع المينائى لتسريع وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف البضائع والإفراج عنها بما يساهم في تحقيق رؤية وزارة النقل باعتبار المواني معابر للبضائع وليست أماكن للتخزين.

جاء الاجتماع بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

مناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية

خلال الاجتماع، تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لآراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء.