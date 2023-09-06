تدشين حملة «بناتنا مسؤوليتنا» لمناهضة الختان في الإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية تدشين مبادرة «بناتنا مسؤوليتنا» التابعة لمؤسسة صبية للمرأة والطفل لمناهضة ختان الإناث بمقر مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبعض المؤسسات التنموية.

وشارك في اللقاء جمعية تنظيم الاسرة وشبكة تثقيف الاقران( واى بير) وممثلى مؤسسة صناع الحياة بالاسماعيلية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس والافراد من الرائدات الريفيات والاعلام .

تدشين حملة بناتنا مسؤوليتنا لمناهضة الختان

واستعرض متطوعو المشروع توصياتهم حول القضية والتي شملت استهداف الحملة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتوعية وإيجاد سبل وأليات التغيير للثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد وتغيير السلوك وتوسيع دوائر التشبيك مع صانع القرار والقادة الحكوميين متخذ القرار في دائرة حوار حول آليات أكثر حماية للفتيات وتفعيل دور طرق ووسائل الإبلاغ والمساندة.

توحيد خطاب إعلامي مكثف

كما استهدفت توحيد خطاب إعلامي مكثف ورسائل توعية حول جريمة ختان الإناث وبحث سبل المراقبة على ممارسة الأطباء في الوحدات الريفية والعيادات لخاصة وعمل رسائل توعية حول اليات حماية الفتيات داخل الاسر.

اتخاذ الإجراءات اللوجيستية والموافقات من متخذي القرار

وطالب متطوعو الحملة سرعة اتخاذ الإجراءات اللوجيستية والموافقات من متخذي القرار لتتيح انتشار أهداف المشروع والوصول لفئات أكثر استحقاقا وإشراك رجال الدين في مناهضة ختان الإناث باعتبارهم خط الدفاع الأول وتأثيرهم البالغ على رب الأسرة.