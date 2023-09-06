حفيدة رجاء الجداوي نسخة مصغرة منها.. كيف ودعتها قبل دخول المستشفى؟

لحظات صعبة لا تفارق الذاكرة عاشتها حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، قبل سنوات بعد تدهور حالتها الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ قضت أيامها الأخيرة داخل غرفة في المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وداخل المستشفى كان اللقاء الأخير بين الجدة والحفيدة، التي دخلت في حالة هيستيرية من البكاء لتحاول الفنانة تهدئتها بكلمات الصبر، على أمل أن يتلقيا من جديد.

روضة هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، تحدثت عن اللحظات الاخيرة لها مع جدتها وأهم الذكريات التي جمعت بينهن، والتي يمكن معرفتها من هنا.