رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفيدة رجاء الجداوي نسخة مصغرة منها.. كيف ودعتها قبل دخول المستشفى؟

كتب:

غادة شعبان
09:21 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

لحظات صعبة لا تفارق الذاكرة عاشتها حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، قبل سنوات بعد تدهور حالتها الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ قضت أيامها الأخيرة داخل غرفة في المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وداخل المستشفى كان اللقاء الأخير بين الجدة والحفيدة، التي دخلت في حالة هيستيرية من البكاء لتحاول الفنانة تهدئتها بكلمات الصبر، على أمل أن يتلقيا من جديد.

روضة هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، تحدثت عن اللحظات الاخيرة لها مع جدتها وأهم الذكريات التي جمعت بينهن، والتي يمكن معرفتها من هنا.

اقرأ المزيد:

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. أعمال فنية خالدة بمسيرة «ملكة الأناقة»

كيف قضت رجاء الجداوي الساعات الأولى بعد دفن زوجها؟

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. هل تتحول قصة حياتها لمسلسل تلفزيوني؟

رسالة أبكت رجاء الجداوي على الهواء.. «أتمنى زوجي يقول لي مسامحك»

ابنة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها: كانت تتقبل فكرة الموت ولا تخشاه
بقلم غادة شعبان