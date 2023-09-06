حركة محليات محدودة في الدقهلية.. «اعرف الأسماء»

أعلنت محافظة الدقهلية، حركة محليات جديدة وتنقلات في محافظة الدقهلية، وذلك لضخ دماء جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبذل أقصى جهد لخدمتهم في المحافظة وضبط منظومة العمل المحلي في نطاق المحافظة.

وتضمنت الحركة نقل المهندس أيمن عزت من رئيس مدينة جمصة إلى رئيس مركز ومدينة المطرية.

- نقل المهندس نادر محيي الدين من رئيس مركز ومدينة المطرية إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية.

- نقل المهندس أنور مدحت عثمان من رئيس مركز ومدينة الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة نبروه.

- نقل المهندس أحمد حمدي أبو المعاطي من رئيس مركز ومدينة محلة الدمنة إلى رئيس مدينة جمصة.

- تصعيد رابحة عمر دياب من نائب رئيس محلة الدمنة إلى رئيس مركز ومدينة محلة الدمنة.

حركة المحليات تمت على أسس من العدالة

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن حركة المحليات تمت على أسس من العدالة والشفافية ولتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

وشددت المحافظة على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق وسرعة الاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها، والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.