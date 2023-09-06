عضو «أمناء الحوار الوطني»يكشف تفاصيل جلسات المحور المجتمعي غدا

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات المحور الاقتصادي ناقشت أمس سبل تخفيف العبء المالي على المواطن، وبدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

جلسات المحور الاقتصادي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن كل القضايا المطروحة للنقاش تشغل الرأي العام بشكل كبير، ووضع خبراء روشتات علاجية لأبرز القضايا، وخاصة خريطة الصناعات القائمة والمتعسرة أو الصناعات الجديدة، موضحا أن بعض النقاشات اتسمت بالدقة والعمق، وبعضها كان حائرا، لكن في النهاية فرضت القضايا نفسها على مائدة المناقشات.

قضايا المحور المجتمعي

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المحور المجتمعي يشهد غدا مناقشة عدد من القضايا الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، وعلى التوازي يجرى مناقشة ملف التمكين السياسي ضمن قضايا لجنة الشباب، بالإضافة إلى دعم الاتحادات والانشطة الطلابية، موضحا أن الأسبوع السادس كان فعالا جدا، وهذا يؤكد يعني صدق الحوار في فتح أفاق واسعة لكل التيارات الوطنية للتعبيرعن رأيها يعني بشكل واضح.