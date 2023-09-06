المسرح والسينما والدراما على رأس مناقشات الحوار الوطني غدا 

يستكمل المحور المجتمعي جلساته النقاشية بالحوار الوطني، غدا الخميس، ضمن الأسبوع السادس، المنعقد في الفترة من الأحد 3 سبتمبر إلى الخميس 7 سبتمبر، بأرض المعارض بمدينة نصر؛ وذلك لاستكمال ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، والخروج بعدد من التوصيات ترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي جلسات المحور المجتمعي غدا لمناقشة ملفات لجنتي «الثقافة والهوية الوطنية» و«الشباب» في 4 جلسات مقسمة كل 2 على التوازي معا كالتالي:

جلسات من 12 ظهرًا حتى 3 مساءً

تبدأ جلسات المحور المجتمعي غدا، من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 مساءا، في لجنتي «الثقافة والهوية الوطنية» و«الشباب» لمناقشة التالي:

- لجنة الثقافة والهوية الوطنية تناقش «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية».

- لجنة الشباب تناقش «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».

جلسات من 4 مساءا حتى 7 مساءا

- تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية: «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء».

- تستكمل لجنة الشباب مناقشة «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».