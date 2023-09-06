ختام فعاليات ورش أندية السكان بمركز شباب أبو رديس في جنوب سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، ممثلة في إدارة تمكين الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، أنشطة أندية السكان، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبة عن التوعية بصحة المراهقين ضمن أنشطة أندية السكان بمركز شباب أبو رديس.

«شباب جنوب سيناء»: نهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان

من جانبه، قال محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان.

وأضاف «توفيق» في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان.

«توفيق»: التدريب يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية

وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الأطفال، وتنظيم الأسرة وختان الإناث.

وفي سياق متصل، أوضحت هبة الضبع، مدربة تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة ومشروع أندية السكان التابع لصندوق الأمم المتحدة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المشروع ينفذ الجلسات على مجموعة من الكوادر الشبابية بمدينة أبو رديس.

وأضافت «الضبع»: يجرى تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، وتعمل أندية السكان كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات.

وأشارت إلى أن مراكز الشباب هي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

وأردفت بأنه بدأ التنفيذ بمركز شباب أبو رديس في 4 سبتمبر الجاري، واختتم اليوم، وجار استكمال تنفيذ المشروع بباقي مراكز المحافظة.