تفاصيل الرسوم للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية للمدارس الخاصة والدولية بالقرار الوزاري 163 للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تحصيل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية الموضحة في البنود الآتية، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية والجهات الأخرى على النحو التالي:

- اشتراكات (النشاط الرياضي والكشفي - النشاط الاجتماعي - النشاط الفني - التربية البيئية و الصحية - المكتبات المدرسية)، المقررة بلوائحها الداخلية المعتمدة أو الفئات التي تحصلها رسمي لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثالثة بهذا القرار أيهما الكبر.

- اشتراكات مجالس الآباء والأمناء والمعلمين والتربية النفسية والاتحادات الطلابية الثالثة بهذا القرار.

- رسم رعاية النشء والشباب الاتحاد المصري للرياضة المدرسية - المتحف - تنمية الموارد -رعاية الأيتام - رسم الالتحاق على النحو الموضح بالمادة الثالثة بهذا القرار، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة والتعليم المشروعات التعليمية.

تحصيل 1060 من كل طالب

- مبلغ (1060) جنيهات من كل طالب مقيم بالمدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل، بما فيها مرحلة رياض الأطفال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وتوردها المدارس بالكامل في حساب رقم (17827 / 1/1000/10000) من النصر فرع القاهرة.

- مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب لصالح صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، وتورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ (75) جنيها من جميع الطلاب بداية من المستوى الأول لرياض الاطفال الصف الثالث الثانوي مقابل خدمة التعليم التفاعلي وتورد بالكامل في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- مبلغ جنيهين من كل طالب بالتعليم الإعدادي، ومبلغ ثلاثة جنيهات من كل الثانوي العام والقني، لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وتورد بالكامل في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

تأمين صحي للطلاب

- مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال، وتوردها المدارس بالكامل في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

- مبلغ خمسة جنيهات من كل طالب من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل بما فيها رياض الأطفال لصالح صندوق قادرون باختلاف"، وتوردها المدارس بالكامل في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٩/٣٠٠/١٩٥٢٩/٧) بالبنك المركزي المصري.

- مبلغ (50) خمسين جنيها عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة، وتورد بنسبة (100) في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.