رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحذير من غسل البيض وحفظه في رف الثلاجة.. مخاطر صحية لا تتوقعها

كتب:

آية أشرف
04:55 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
خطورة غسل البيض

خطورة غسل البيض

حذرت  الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، من غسل البيض، وحفظه بباب الثلاجة، حتى لا يتعرض لتغير وتباين في درجات الحرارة يؤدي إلى فساده، فضلًا عن خطورة سلقه في الأواني المصنوعة من الألمونيوم، والتافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال.

ولمعرفة مخاطر غسل البيض ووضعه في رف الثلاجة.. اضغط هنا

اقرأ المزيد:

أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023.. «الكرتونة بكام؟»

تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق.. «اعرف بكام النهارده»

أسعار البيض اليوم في الأسواق.. تشهد استقرارا ملحوظا

سعر كرتونة البيض اليوم السبت.. استقرار ملحوظ بالأسواق

أسعار البيض اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ
بقلم آية أشرف