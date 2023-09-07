تحذير من غسل البيض وحفظه في رف الثلاجة.. مخاطر صحية لا تتوقعها

حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، من غسل البيض، وحفظه بباب الثلاجة، حتى لا يتعرض لتغير وتباين في درجات الحرارة يؤدي إلى فساده، فضلًا عن خطورة سلقه في الأواني المصنوعة من الألمونيوم، والتافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال.

ولمعرفة مخاطر غسل البيض ووضعه في رف الثلاجة.. اضغط هنا.