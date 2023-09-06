أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023.. «الكرتونة بكام؟»

سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023 ثباتًا ملحوظًا، مقارنة بأسعار أمس، وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض 119 جنيهًا للمستهلك، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا، وذلك وفق الأسعار المقررة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

بورصة البيض أسعار البيض

وأعلنت أيضًا بورصة البيض أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023 الأسعار، وجاء سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا، وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك في المحال التجارية، كما شهدت جميع الأنواع ثباتًا في الأسعار وهي البيض الأحمر والأبيض ، وفسر خبراء اقتصاد ذلك بسبب جهود الدولة في محاربة جشع التجار الذين يبيعون خارج الأسعار المقررة.

«الوطن» ترصد خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023 في المزارع والمحال التجارية، وفقًا للأسعار المعلنة عن طريق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء وبورصة البيض وهي كالتالي وتفاوت الأسعار بشكل طفيف حسب نوع البيض:

أسعار البيض الأبيض اليوم

- البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 109 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 108 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 105 جنيهات.

- بورصة الصحراوي: 107 جنيهات.