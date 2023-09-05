سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مختلف البنوك.. استقرار ملحوظ

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك، هدوء ملحوظا، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيها للبيع و30.90 جنيه شراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس فبلغ 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيها للبيع.