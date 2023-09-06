يعيش ملايين السودانيين أوضاعا إنسانية مأساوية منذ أكثر من 4 أشهر، إثر قتال محتدم بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، ومع مرور الوقت يزداد الوضع سوءاً، وسط مخاوفَ من عدم قدرة المنظمات الدولية على إغاثة ملايين اللاجئين والنازحين.

قلق مفوضية الأمم المتحدة

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأربعاء، بعنوان «مناشدات أممية لجمع مليار دولار لمساعدة 8.1 مليون لاجئ سوداني»، حيث أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بسبب تأخير التمويل اللازم لتغطية احتياجات مليون لاجئ، اضطروا للفرار من السودان.

وأطلقت المفوضية نداءً للمجتمع الدولي لكي يفي بتعهداته على وجه السرعة، لتوفير الموارد المالية اللازمة لحماية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً قبل فوات الأوان.

مناشدات أممية

المناشدات الأممية جاءت بالتضامن مع 64 منظمة إنسانية لجمع مليار دولار، من أجل مساعدة وحماية أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوداني.

وكشفت مفوضية شؤون اللاجئين عن نقص نحو 80% من الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات المتزايدة، حيث يعاني بعض اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية النائية من ظروف بائسة، في ظل عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية.