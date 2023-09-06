أعضاء مبادرة «ابدأ» في البحيرة لبحث آليات دعم المشروعات الصناعية

التقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» للنهوض بالصناعة المصرية.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم الاستثمار والمستثمرين، ودفع عجلة الاقتصاد القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، مشيرة إلى دعم المحافظة الكامل لمبادرة «ابدأ»، والتي تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب.

أهداف مبادرة «ابدأ» في البحيرة

وأشادت «بلبع» بأهداف المبادرة، والتي تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة لتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ استعرضت الفرص والمقومات الاستثمارية بالمحافظة وخاصة بالمناطق الصناعية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، حرص المحافظة على تطوير المناطق الصناعية، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية، وكذا تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا.

تقليل الفجوة الاستيرادية

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية «ابدأ»، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.

وأشاروا إلى تنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.