رانيا محمود ياسين: تعاقدت على أعمال فنية ولم أوفق.. واتجهت لدراسة علوم الطاقة

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تعاقدت على أعمال فنية العام الماضي ولم توفق فيها، فلجأت إلى استغلال هذه الفترة في دراسة علوم الطاقة، وبدأت الدراسة في علم يسمى بـ«العلاج بالطاقة»، بدأت من السنة الدراسية الأولى حتى السادسة، ثم التحقت بإحدى المدارس الأخرى لدراسة ما يسمى بـ«العلاج بالشوك الرنانة» وهو أحد العلوم الرائعة التي التحقت بها.

درست علوم «العلاج بالشوك الرنانة»

أضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc: «أن العلاج بالشوك الرنانة، من العلوم التي يجري استيعابها بسرعة أكبر، مضيفة أن علوم الطاقة مجال واسع، ويحتاج إلى إناث على قدر كبير بقربهم بالله سبحانه وتعالى، ويكونوا حريصين على اجتهادهم، لأن لكل شيء له سلبيات وإيجابيات».

تجربة مهمة في الفترة المقبلة

وتابعت أنها تعاقدت على تجربة جديدة ومهمة في الفترة المقبلة مع إحدى الفنانات المشهورات، ولديها أمل كبير إن التجربة تنال إعجاب الكثير.