شيرين عبدالوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد شخص تربح من حساباتها بالسوشيال ميديا

تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن استولى على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك دون علمها أو موافقتها، بالإضافة الي نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

تفاصيل بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب أنَّ «المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها استغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إيهام جميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، وأصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع».

وأضاف البلاغ أنَّ «المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك دون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع موقع spotify دون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي ينشر الأغاني عليها دون موافقتها ويحصل على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، واستيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما منعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع».

الاستيلاء على الصفحة الرسمية لـ شيرين

وأوضح البلاغ أنَّ «المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب ونشر أغنية القماص، عليها دون موافقتها».

والتمس المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب من النائب العام، الاطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.