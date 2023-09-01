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بث مباشر.. قناة الحياة تنقل حفل علي الحجار من مهرجان القلعة

كتب:

محمد أيمن سالم
12:32 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الفنان علي الحجار

الفنان علي الحجار

تبث قناة الحياة حفل الفنان علي الحجار ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

المحكى بمهرجان القلعة  

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو  state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

 

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