خبير طرق: الدولة تهدف إلى إنشاء مدن تستوعب 30% من الزيادة السكانية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل بوجه عام كيان «خدمي» يدعم مشروعات التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة، وبالتالي عند عمل تنمية لابد من وجود بنية أساسية، ولذلك تأتي مشاريع الطرق والنقل بوجه عام على رأس هذه المشروعات.

القطار الكهربائي السريع يخدم القطاع الشمالي الغربي

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، أن القطار الكهربائي السريع يخدم القطاع الشمالي الغربي من مصر، حيث أن الخط الأول يبدأ من ميناء السخنة ويمتد حتى مطروح، مشيرًا إلى أنه من أهم فوائد عمل مشاريع النقل والطرق أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى الأماكن التي تستهدف عمل تنمية بها، مثل مدينة العلمين الجديدة.

إنشاء مدن مستدامة

وتابع: «الدولة تهدف إنشاء مدن تستوعب 30% من الزيادة السكانية في القطاع الشمال الغربي، ما يتطلب إنشاء مدن مستدامة تكون الحياة موجودة بها على مدار العام، ولن يأتي ذلك دون أن تكون هناك شبكة طرق جديدة لسهولة الوصول، وتقليل معدلات الحوادث بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 40%، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».