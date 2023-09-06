فوز جامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز فريقين من طلاب كلية العلوم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني في نهائي مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات.

دعم الفرق المشاركة في المسابقة

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين علي خروج تلك الأفكار البحثية للواقع، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ومنسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، مؤكدا علي توفير الدعم الدائم لتلك الفرق المشاركة بالمسابقة لأنها من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمصر والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب الفكرية ونشر الوعي بينهم عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، مؤكدًا على أن الطلاب تلقوا تدريبات متخصصة في مجال ريادة الأعمال استعدادًا للتقدم للمسابقة النهائية.

إنتاج الهيدروجين الحيوي من الطحالب والبكتيريا

وقال الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم، إن فريق الكلية الفائز بالمركز الثاني في المسار العام كانت فكرته عن الهيدروجين الأخضر، حيث تناول كيفية إنتاج الهيدروجين الحيوي من الطحالب والبكتيريا واستخدامه كمصدر للطاقة على المستوى التجاري وحصل الفريق على مكافأة مالية من الأكاديمية قدرها 30 ألف جنية وكان المشروع، تحت إشراف الدكتورة علا حمودة أستاذ النبات والميكروبيولوجي ودكتور وائل أحمد فتحي المدرس المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي.

إنتاج نظارة لمساعدة المكفوفين

وأضاف الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن فكرة فريق الكلية كانت عن إنتاج نظارة لمساعدة المكفوفين، عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي «SMART ASSISTANT GLASSES FOR BLIND PEOPLE»، لمساعده فاقدي البصر، وكان المشروع تحت إشراف الدكتور محمد قايد، والدكتور أبانوب جرجس.

وأشار الدكتور أحمد بدوى يسن ، منسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بجامعة بني سويف، إلى أن الفريق الفائز «الهيدروجين الأخضر» من كلية العلوم تكون من 4 طلاب هم يونس ممدوح، وأحمد الحميلي، وآية طلعت، وفاطمة عبد الوالي، أما الفريق الثاني فتكون من 11 طالبا، هم أحمد محمد عرابي، وأمنية محمد السيد، وآيه الله إبراهيم، وآية جمال محمد، وجنا محمد عبدالعزيز، وحازم عمار سيد، وريهام عصام أحمد، وعلاء سمير، وعلاء عيد، ومحمد عصام، ومحمود حسين.