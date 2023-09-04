عالم بالأزهر: المغالاة في تجهيزات الزواج أمر لم يحث عليه الإسلام

أجاب الشيخ أبو اليزيد السلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة بالبرنامج حول حكم المغالاة في تجهيزات الزواج.

حكم المغالاة في تجهيزات الزواج

وقال السلامة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إن المغالاة في تجهيزات الزواج للبنات والأبناء أمر لم تحث عليه شريعة الإسلام.

وأضاف «سلامة»، أن عادات التباهى بتجهيزات الزواج عادات خاطئة، لافتًا إلى أن أعظمهن بركة أيسرهن مهورًا، ولذلك قالوا إن نصف المعيشة في الاقتصاد.

تأدية أموال الآخرين عند الاستدانة

واستكمل الشيخ أن الحصول على دين لتزويج إحدى الفتيات ليس أمرا مستحبا وصائب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلف الله عنه»، فعندما تأخذ أموال أحد الأشخاص تأكد من سدادها مرة أخرى فإذا كنت تعلم أنك غير قادر لا تأخذها حتى لا يتلف الله عنك.