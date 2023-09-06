الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. موجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للرمال

حذرت الأرصاد من طقس غدا الخميس، إذ تستمر الموجة الحارة التي بدأت اليوم وشهدتها كافة الأنحاء، لذا من المتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وتوقعت الأرصاد في بيانها، أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص ضعيفة لتكون الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة للشبورة المائية، فمن المتوقع أن تتكون في الفترة من 4 لـ 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 28 درجة.