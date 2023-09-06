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«الحوار الوطني» يطرح بدائل خفض الدين ويقترح تفعيل شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام

كتب:

مريم جاد
08:26 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
جلسات الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة بمشاركة مجموعة من الإقتصاديين، اقترحت بدائل لخفض الدين العام، وتفعيل «شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام»، واتخاذ إجراءات اكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أكثر.

الرغبة في التوسع بالقاعدة الضريبية

أضافت «واصل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» الذي تقدمة الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن الجلسة الرابعة للجنة انعقدت يوم الثلاثاء، وتهدف إلى إلقاء الضوء على كل الحلول لعرضها على الاقتصاديين، ومنها شمولية ووحدة الموازنة، وكيفية زيادة الإرادات العامة، لافتة إلى أن الضرائب والرغبة بوجود بعض التحفيزات لعدم الوصول إلى التهرب الضريبي، يقلل الضغط على المواطن ويوسع القاعدة الضريبية، وليس زيادة الضرائب.

إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام

تابعت أن هناك بعض النقاط المهمة، منها إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام، لافتة إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، ونجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة من 15% لـ6%.

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بقلم مريم جاد