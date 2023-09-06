«الغرف التجارية»: تخفيضات معارض «أهلا مدارس» تصل إلى 30% (فيديو)

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، إن نسب التخفيضات في معارض «أهلا مدارس» لهذا العام تتراوح بين 15و30%، إذ جرى إتاحة كل السلع بسبب مشاركة عدد كبير من الشركات والمستوردين وصغار وكبار العارضين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المعرض يضم 5 قطاعات رئيسية، هي الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية، الشنط، الأغذية، وتتضمن كل ما يخص الطالب في العام الدراسي تحت مظلة واحدة في ظل منافسة قوية بين الشركات.

رقابة داخلية قوية وذاتية من الشركات

وأشار إلى أن التاجر أو المستورد في معرض «أهلا مدارس» لا يتحمل القيمة الإيجارية، وبالتالي فإن نسبة الخصم تصل للعميل بناءً على هذا الأمر، موضحًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية شريك أساسي في المعرض، وبالتالي تكون هناك رقابة داخلية قوية وذاتية من الشركات ومختلف الجهات المشاركة في المعرض.