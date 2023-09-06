وزير التموين: إجراءات مكثفة لضبط أسعار الذهب بالأسواق

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الحكومة تتخذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهران لضبط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع تنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية بإقرار العديد من التسهيلات.

معرض الذهب والمجوهرات نبيو

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري، الذي عُقد في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، لانطلاق معرض الذهب والمجوهرات نبيو في نسخته الثالثة في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل، وذلك وسط تحضيرات الشعبة العامة للذهب لانطلاق المعرض بإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتُقام الدورة الثالثة لمعرض نبيو برعاية وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب، ويضم معرض نبيو وفقا لتصريحات المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب على التالي:

- النسخة الحالية من نبيو يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض المنارة.

- يشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين.

- جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة.

- تخفيض أسعار المشاركة في المعرض للورش الصغيرة.

- إتاحة عرض منتجات الورش بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية.

- التعرف على أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.

- مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.