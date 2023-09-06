وزير الخارجية الأسبق: اليابان دورها كبير في التنمية بمصر منذ فترة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، رئيس المركز المصري للشؤون الخارجية، إن المحور التطور للعلاقات المصرية الخارجية اليابانية خاصة في السنوات الماضية، من أهم المحاور في العلاقات الخارجية، في ظل البحث من كل الدول عن شراكات استراتيجية تستطيع أن تتقدم بها للأمام، سواء كان في مجال التنمية أو في مجال التعليم أو في مجالات أخرى.

العالم أصبح متشابكا

أضاف «العرابي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»: «في الحقيقة العالم أصبح متشابك، كل الدول تبحث عن حلفاء، لكي يستطيعوا الخروج من الأزمات المستعصية التي يمر بها العالم على كل المستويات».

العربي: دولة اليابان دورها كبير منذ فترة في التنمية بمصر

وتابع: «أن دولة اليابان دورها كبير منذ فترة طويلة في التنمية بمصر، وأصبحت شريكا أساسيا صادقا في التنمية في مصر، في هذا المجال، وقطاع التعليم شهد في الفترة الأخيرة طفرة، ومن قبل دار الأوبرا وغيرها، وكوبري السلام في قناة السويس، وأن هناك علامات واضحة للجميع تشكل مستويات مختلفة من التعاون بين البلدين».