طرق حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة 2023.. التفاصيل الكاملة

تجري حاليا وزارة العمل، عبر مديريات العمل بالمحافظات ووكلاء الوزراء بها، عمليات حصر شاملة للعمالة غير المنتظمة، تتبعها في وقت لاحق، عمليات تسجيل بتوجيهات من حسن شحاتة وزير العمل، لتأسيس قاعدة بيانات محدثة.

فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة

يتزامن ذلك مع حالة ترقب كبيرة لفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل بالمحافظات، في إطار استراتيجية الدولة لتكوين قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المنتظمة، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والحياة الكريمة لهم، وهو ما وجه به في كلمته باحتفالية عيد العمال في شهر مايو الماضي، باتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير الحماية والرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة، اقتصادية واجتماعية وصحية.

ويأتي تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، في إطار الخطوات الأولى التي يجب أن تبدأ فيها هذه الفئة، ومن بينها صرف منحة 1000 جنيه، بعد الانتهاء من إنشاء صندوق الطوارئ للإعانة.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل 2023

يمكن اتباع الخطوات التالية لـ تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل كما يلي:

- تحديث البيانات من واقع البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي، عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة، الذي تتيحه عقب إعلان الموافقة على إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة وبدء صرف المنحة.

- يجب أن يكون مدونا في بطاقة الرقم القومي لـ العمالة غير المنتظمة، نوع المهنة أو الحرفة التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع.

- بعد موافقة وزارة القوى العاملة على بيانات العمالة غير المنتظمة التي أدخلت، يجرى تلقائيا إدارجهم في سجل التأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم.