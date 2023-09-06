أستاذ اجتماع: الأزمة السكانية عالمية ولا تقتصر على القارة الأفريقية

قالت الدكتورة زينة صوفي، أستاذ علم اجتماع، إنّ التوعية بالقضية السكانية التي تتزايد بصورة كبيرة في القارة الأفريقية، يجب أن يكون بالترغيب لا الترهيب، موضحةً أن الأسرة التي لديها 7 أبناء لا يمكنها توزيع الاهتمام والحب والرعاية، مقارنة بالأسرة التي لديها طفلان أو 3 أطفال، وأكدت أن الزيادة السكانية ستنعكس ثقافياً وتعليمياً على أفريقيا، ويبدأ التأثير من مستوى الأسرة ويمتد إلى المجتمع.

خطورة الزيادة السكانية في أفريقيا

وأضافت «صوفي»، في لقاء مع برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء: «عندما نتوسع قليلاً، نجد أن الحي المكتظ بالسكان لن يكون لديه التنظيم والرعاية والنظافة والاهتمام الموجود في حي أعداده متوازنة».

التوازن مطلوب في كل شيء

وتابعت أن التوازن مطلوب في كل شيء، مثل أعداد السكان، مشيرةً إلى أن أحد المواقع الأمريكية حذر من تزايد السكان الشديد في العالم، وليس في قارة أفريقيا فقط، وذلك استناداً إلى «نظرية مالتوس»، التي ترجع إلى عام 1789، والتي قال فيها إن زيادة أعداد السكان ستؤدي إلى نقص في الموارد، كما أشارت إلى أن كثيراً من الفلاسفة، مثل أرسطو، حذروا من الزيادة السكانية، وربطوها بزيادة الفقر، والتي قد تُفضي إلى الفوضى.