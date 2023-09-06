كيف تهدد الزيادة السكانية القارة الأفريقية؟.. تقرير يكشف التفاصيل

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان «كيف تهدد الزيادة السكانية القارة الأفريقية».

وذكر التقرير التلفزيوني أن تقارير الأمم المتحدة تناولت الوضع السكاني في أفريقيا، حيث لا تتوقف التحذيرات من ارتفاع معدل النمو السكاني في القارة السمراء.

وبحسب التقرير، فإن هذا النمو السكاني المتزايد يلتهم الأخضر واليابس، ويدفع الملايين من أبناء أفريقيا للصعود إلى مراكب الموت في البحار، بحثاً عن فرصة في البلدان الأوروبية.

قنبلة النمو الديموجرافي في العالم

وتعتبر أفريقيا قنبلة النمو الديموجرافي في العالم، وهو ما ذكرته التقارير الأممية كافة، فالقارة السمراء ستمثل 25% من سكان العالم بحلول عام 2050 مقابل 17.8% في عام 2022، وهي القارة التي تضم أكبر دول العالم من حيث معدلات النمو السكاني وفي مقدمتها النيجر والصومال والكونغو.

قارة غنية بالموارد ولكن..

الأراضي القارة الأفريقية مترامية الأطراف وغنية بالموارد والغابات، وتعتبر نهر للخيرات يتآكل يوميا بسبب ارتفاع معدل المواليد في القارة السمراء، وكل مولود في احتياج إلى مأكل وشرب وتعليم وصحة اليوم، وعمل وسكن غدا.