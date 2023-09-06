رئيسة تنزانيا تفتتح أول فندق مصري في أفريقيا (صور)

افتتحت رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صلوحو حسن منتجع «كوانزا ريزورت» الذي أقامته إحدى المجموعة الفندقية المصرية في منطقة زنجبار السياحية الشهيرة في تنزانيا والذي يعد إضافة فندقية كبيرة هناك، وذلك في أجواء احتفالية رائعة ووسط ترحيب رسمي وشعبي كبير.

وشارك في حفل افتتاح المنتجع حسام الشاعر رئيس المجموعة ز ورئيس وزراء تنزانيا وعدد من الوزراء وكبار المسئولين هناك، كما شهده عدد من نجوم المجتمع والشخصيات العام التنزانية الأفريقية، وتم الافتتاح باحتفال كبير وسط أجواء شعبية أصيلة ووسط تغطية إعلامية بحضور ممثلين لكبري وكالات الأنباء وشبكات التلفزيون العالمية.

رئيسة تنزانيا: الفندق المصري واحدا من أفخم الفنادق وأجملها في منطقة زنجبار

وأشادت رئيسة تنزانيا سامية صلوحو حسن بمنتجع «كوانزا ريزورت»، الذي اعتبرته واحدًا من أفخم الفنادق وأجملها في منطقة زنجبار وكل المناطق السياحية التنزانية، ووجهت الشكر إلى حسام الشاعر على إقباله على الاستثمار في تنزانيا وإنشاء هذا المنتجع الذي اعتبرته إضافة فندقية قوية للسياحة التنزانية، وطالبته بالتوسع في استثمارات مجموعة «صن رايز» في بلادها ووعدت بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهذا التوسع، مؤكّدة ترحيب بلادها بالاستثمارات المصرية في مختلف المجالات خاصة السياحة.

وأعرب حسام الشاعر رئيس المجموعة الفندقية عن سعادته الكبيرة بإفتتاح أول منتجع للمجموعة بمنطقة زنجبار، مؤكّدًا أنَّ إقبال المجموعة، على الاستثمار في تنزانيا يأتي ضمن توجه الدولة المصرية ودعمها ودور مجموعة «صن رايز» الوطني للتقارب مع الأشقاء الأفارقة ومد جسور التعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات خاصة الاستثمار.

وأضاف أنَّ الفندق يعد بداية للتوجه للسوق السياحي الأفريقي الذي يزخر بالعديد من الإمكانيات السياحية، مشيدًا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة التنزانية لإنشاء المنتجع، ووعد بالتوسع في إنشاء المشروعات السياحية بتنزانيا خاصة منطقة زنجبار التي تتمتع بإمكانيات سياحية فريدة جعلتها في مقدمة المقاصد السياحية الأفريقية الجاذبة للسياحة الدولية.

«الشاعر»: الفندق يعد بداية للتوجه للسوق السياحي الأفريقي

وأعرب جميع المشاركون، في الافتتاح عن إعجابهم الكبير بالإمكانيات الفندقية المتميزة لمنتجع «كوانزا ريزورت»، مؤكّدين أنَّه سوف يحدث نقلة نوعية للسياحة التنزانية، ووجهوا الشكر لمجموعة «صن رايز» على إطلاق استثماراتها بالبلاد

ويقع منتجع «كوانزا ريزورت» في زنجبار بتنزانيا، بالأخص جنوب كيزيمكازي والذي يعتبر واحدًا من أفضل الأماكن للاسترخاء لانفرادها بالجزء الجنوب غربي من الجزيرة بهدوء لا مثيل له يناسب كل من يبتغي الهدوء.

يتمتع هذا الموقع بأجواء استوائية يميزها نسيم المحيط الهادئ ويضم المنتجع العديد من المساحات الخضراء الواسعة والأشجار والفواكه الاستوائية والنخيل ويبعد 5 دقائق عن جزيرة ميناي التي تشتهر برياضة الغوص مع الدولفين وتعتبر واحدة من أفضل مناطق الغوص في المحيط.

يضم المنتجع 151 غرفة وجناح، جميعها مميزة وبها حمام سباحة او چاكوزي خاص، مما يعطي شعور بالراحة والخصوصية لجميع الزائرين كما يوجد النادي الرياضي و النادي الصحي والمطاعم المطلة مباشرة على البحر.