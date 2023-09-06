جمعية سيدات أعمال المستقبل تدشن مبادرة «يلا شغل» في مطوبس بكفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في كفر الشيخ، اللقاء الإعلامى الجماهيري الذي نظمته جمعية سيدات أعمال المستقبل بنادى مطوبس الرياضى، إيذاناً بتدشين مبادرة «يلا شغل»، وذلك بهدف تحسين فرص التشغيل الذاتى للشباب من خلال تدريب الشباب لدخولهم لسوق العمل بمدينة مطوبس.

مبادرة لتشغيل الشباب في كفر الشيخ

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل، أن مبادرة «يلا_شغل» تهدف لتحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب، من خلال تدريب 250 شابا لدخول سوق العمل بمدينة مطوبس.

وذكرت، أن المبادرة تتضمن التدريب على مشروعات تربية وتسمين الدواجن، وصناعة الكليم اليدوي، وتجفيف وتعبئة الأسماك، والتجميل المنزلي.

و أضافت «أبو السعد»، أن تنفيذ المبادرة بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي وقطاع التمكين الاقتصادي، إضافة إلى مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

الاهتمام بالتدريب

وقال الدكتور عزت محروس، مدير وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، إن الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب من المحاور المهمة لعجلة التنمية الاقتصادية، ولة الأثر الطيب على الشباب بمركز ومدينة مطوبس، للحد من ظاهرة البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعيه، واستكمالا لمسيرة مبادرة حياة كريمة.