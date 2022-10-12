جهاز «تشغيل الشباب» يعلن فرص عمل في الجيزة.. الشروط وطرق التقديم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل مساعدين كاشير بشركة «انترفيس» بفروع هايبر ماركت بأكتوبر، عبر منشور على صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شروط ونوعية الوظائف المطلوبة

حددت محافظة الجيزة، خلال منشورها، نوعية الوظائف المطلوبة، بفروع هايبر ماركت بأكتوبر، وهي:

مساعدين كاشير بشركة «انترفيس»

العمل: 12 ساعة.

- المؤهل: بداية من ابتدائي حتى ثانوي.

- المرتب: 2200 جنيه ثابت إضافة إلى التبس.

- السن: من 18 إلى 35 سنة.

- ذكور فقط.

- العمل 8 ساعة.

- المرتب: 2750 جنيها.

- تأمين طبي واجتماعي.

طرق تقديم الطلبات للراغبين

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بوظيفة مساعدين كاشير بشركة «انترفيس» بفروع هايبر ماركت بأكتوبر والتي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

طرق تواصل المتقدمين

وحددت محافظة الجيزة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف مساعدين كاشير بشركة «انترفيس» بفروع هايبر ماركت بأكتوبر، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».