«الخارجية العرب» يعتمد ترشيح العناني مرشحاً لمنصب مدير اليونسكو

اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة من 2025 إلى 2029 .

تدوينة المتحدث باسم الخارجية المصرية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً، اليوم الأربعاء، إن «مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية».