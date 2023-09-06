فتح باب تسجيل الماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية في كفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في قسم «اللغويات» بالكلية.

بدء التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في قسم «اللغويات»

جاء ذلك بناءً علي موافقة مجلس جامعة الأزهر في جلسته رقم 688 بتاريخ 31 يناير 2023، ومصادقة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في جلسة المجلس رقم 689 بتاريخ 28 فبراير 2023، علي تفعيل قرار المجلس الأعلي للأزهر باعتبار الأقسام العلمية في الجامعة وحدة واحدة، واستثناء الكليات التي ليست في عواصم المحافظات من قرار المجلس الأعلي للأزهر وتفعيل القرار علي الكليات المستحدثة.

ووفقاً للمستند الذي حصلت عليه «الوطن»، فإنّه يتم تفعيل التسجيل بالكلية في الأقسام العلمية التي يوجد بها الحد الأدني من المقومات، وهو وجود «أستاذان أو أستاذان مساعدان أو أستاذ وأستاذ مساعد» وتم الانتداب الجزئي لبعض الأساتذة من الكليات التي بها فائض عن مقوماتها.

تخصصات كلية الدراسات الإسلامية والعربية

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».