تقرير: روسيا قصفت مناطق أوكرانية بالقنابل العنقودية عام 2022

أعلن تحالف منظمات غير حكومية بأن استخدام القنابل العنقودية الروسية في الأزمة الأوكرانية، أسفر في مقتل أكثر من 900 قتيل وجريح خلال عام 2022، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

القنابل العنقودية الروسية

وصرح تحالف منظمات غير الحكومية، أنَّ القنابل العنقودية الروسية ظهرت بكثرة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، واستخدمت على نطاق واسع من الذخائر العنقودية القديمة والذخائر المطورة حديثًا من جانب موسكو، ولكن استخدمتها كييف بدرجة أقل.

وبحسب الوكالة، لم تسجل أوكرانيا خلال عدة سنوات ضحايا بسبب القنابل العنقودية الروسية، ولكن العام الماضي سجلت 916 قتيًلا وجريحًا ومعظمهم من المدنيين، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدأ التحالف في إصدار أرقام في عام 2010.

مخاطر استخدام القنابل العنقودية

وتزداد مخاطر استخدام القنابل العنقودية ما بعد إلقائها، لأن الكثير منها لا ينفجر عند الاصطدام، لتتحول إلى ألغام أرضية يمكنها أن تنفجر بعد سنوات من ذلك.

وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من ضحايا القنابل العنقودية من أوكرانيا من المدنيين، حيث وصلت النسبة إلى 93.3% بما يعادل 855 قتيلاً، في حين أصيب أو قُتل 58 عسكريا و3 من مزيلي الألغام.

وأثارت القنابل العنقودية الروسية، غضب الولايات المتحدة وقررت تزويد كييف بهذه الأسلحة، وذكرت ماري ويرهام، مديرة القسم المعني باستخدام الأسلحة في هيمومن رايتس ووتش، «إن عمليات نقل القنابل تثير قلقًا بالغًا نتيجة الأضرار التي ستلحق بالمدنيين».