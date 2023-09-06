ضبط 2250 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في البحيرة، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بحوش عيسى والمحمودية وشبراخيت، يأتي ذلك استكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية.

حملات رقابية في البحيرة

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية بجميع المنشآت الغذائية عن ضبط 8100 عبوة أصلية من جبن أبيض، وزن العبوة 250 جراما، أي بإجمالي وزن 2.250 طن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على ديدان حية، نتيجة سوء تخزينها في درجة الحرارة العادية، مع عدم مراعاة درجة الحفظ المدونة على العبوات، بداخل إحدى المنشآت الغذائية التي تقوم بعرض وبيع وتداول المواد الغذائية.

تحرير محاضر للمخالفين

كما ضبطت الحملات كميات كبيرة من التوابل مختلفة الأصناف ومتنوعة، والزيوت والكيك والعصائر المعبأة بداخل أحد محلات بيع التوابل ومحلات بيع المواد الغذائية، وجميعها منتهية الصلاحيه طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.