حملات تمونية لملاحقة جرائم الغش.. وتحريز «62 صفيحة جبن فاسد»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (48) قضية ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (3000 كرتونة منتجات غذائية بإجمالى عدد 60000 كيس منتجات غذائية بإجمالى وزن 22 طن مختلفة الأنواع منتج نهائى غير مكتملة البيانات- 200 كيس بلاستيك معبأة بمنتجات غذائية بإجمالى وزن 2 طن بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات غذائية كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) .

ضبط (المديرة المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامها بالتصرف فى ( عدد 31 شكائر دقيق بلدى بإجمالى وزن 1٫550 طن من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بالتصرف فى ( 13 شكائر دقيق بلدى بإجمالى وزن 650 كيلو جرام من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة ..أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية الثروة الزراعية× الأسمدة والأدوية البيطرية: ضبط (عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – شركة للمواد الغذائية ( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط .. بمضبوطات بلغت (1 طن و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية .. جميعها بدون ترخيص).

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (47) قضية ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لقيامه بالتلاعب فى عمليات المكيال الخاصة بالمواد البترولية عن طريق عدادات ومسدسات المحطة لكمية قدرها (عدد 1713 لتر مواد بترولية) بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

ضبط المدير المسئول عن محل لبيع منتجات الألبان لحيازته ( عدد 62 صفيحة جبن أبيض بإجمالى وزن 744 كيلو جرام - عدد 27 جردل مش بإجمالى وزن 27 كيلو جرام) غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لبيع السجائر لحيازته عدد (340 علبة سجائر) مختلفة الانواع مجهولة المصدر .

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه عدد (87 بطاقة تموينية ذكية) محظور تجميعها بقصد الإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج)..لحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على (1,250 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية).. وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط كميات من الدقيق المدعم داخل مخبز بلدى بالقاهرة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لإدارته المخبر بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على ( 500 كيلو جرام من الدقيق البلدى المدعم).

بمواجهته إعترف بإدارته المخبر بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان).. لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله وكذا تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بحوزته على (عدد 191 بطاقة تموينية- 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.