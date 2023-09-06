باحثة مصرية: تعمقت في العلاج الإشعاعي وحصلت على جائزة من ألمانيا

كشفت الدكتورة نورهان حسن باحثة ما بعد الدكتوراه في المستشفى الجامعي بمدينة كولون الألمانية، تفاصيل تخصصها وأبحاثها في علاج مرض السرطان.

تخرجت في كلية العلوم بقسم البيوتكنولوجي

وقالت نورهان حسن، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة: «تخرجت من كلية العلوم بقسم البيوتكنولوجي، وسافرت منحة الدكتوراة، تخصصي ليس في مرض السرطان فقط، لكن تعمقت في العلاج الإشعاعي ومقاومة الجسم له والأسباب الجينية وراء ذلك».

حصلت على جائزة أفضل بحث من الجمعية الألمانية

وأضافت: « حصلت على جائزة أفضل بحث من الجمعية الألمانية لعلم السرطانات، بالإضافة لجائزة أفضل إلقاء محاضرة في مؤتمر تابع للجمعية الدولية لسرطان الثدي، وجائزة ضمن أفضل 8 رسائل للدكتوراه من الجامعة».

وتابعت: «العلم منظومة متداخلة مع بعضها، مقدرش أقول إن الأطباء ينفع يشتغلوا لوحدهم أو الصيادلة أو حتى الباحثين، في النهاية العلم متداخل وهذا التداخل هو ما يجعل نتائج الأبحاث قد تكون مفيدة للمرضى والبشرية عمومًا».