نسرين عكاشة: فيلم «الإسكندراني» استكمال لرحلة بحث والدي في الهوية المصرية

نفت الإذاعية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن بيعها سيناريو فيلم «الإسكندراني» قبل أنّ يحصل عليه المخرج خالد يوسف، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

واستنكرت نسرين عكاشة ترويج مثل هذه الشائعات، بالتزامن مع إعلان خالد يوسف، لشراء سيناريو «الإسكندراني» والشروع في تنفيذه، مطلع الأسبوع المُقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات، قائلة لـ«الوطن»: «لا أعلق على مثل هذه الأمور، والأكيد أنّ المخرج خالد يوسف، هو الوحيد الذي حصل على موافقة الأسرة، من حقوق تنفيذ وإنتاج هذا المشروع».

وحول اختيار المخرج خالد يوسف، للفيلم، أكدت أنه كان قرأ عن العمل، وهاتفها بعدها، ليطلب منها الحصول على حقوقه، موضحة أنّ «خالد سيضع رؤيته الفنية على السيناريو الذي كتبه والدي قبل نحو 20 عامًا، وكذلك إضافة بعض التغييرات حتى تتواكب الأحداث مع الزمن الحالي».

وعن العمل، قالت إنه سيكون استمرارًا لرحلة والدها في البحث في الهوية المصرية، كما اعتاد في أعماله، ورحلة خالد يوسف الفنية أيضًا في نفس التوجه.

فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.