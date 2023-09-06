وزير التجارة السويدي يحتفي بزيارته للأهرامات والمتحف المصري

زار وزير التجارة والتعاون الدولي السويدي، يوهان فورسيل، المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، في إطار زيارته الحالية للقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، ولقائه مع عدد من الوزراء.

حفاوة على مواقع التواصل الاجتماعي

واحتفى الوزير السويدي بزيارته للمتحف المصري والأهرامات على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت السفارة السويدية بالقاهرة عدداً من الصور للوزير داخل الأماكن السياحية.

وعلقت السفارة عبر حسابها بموقع «إكس»، قائلة: «نشهد هذا الأسبوع استضافة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي السويدى، يوهان فورسيل، خلال زيارته إلى مصر، لعقد اجتماعات بنّاءة مع وزراء مصريين، وبداية زيارته إلى أم الدنيا قام بزيارة المتحف المصرى الكبير، واستكشف أهرامات الجيزة الأسطورية».

لقاءات مستمرة لتعزيز التعاون

وعقد وزير التجارة السويدي عدة لقاءات في مصر مع وزارء التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى لقائه مع عدد من رجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرى.