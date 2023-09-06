«الحياة» تنقل حفل فرقة التشيللو stste of harmony بمحكى القلعة.. بث مباشر

تواصل شبكة تليفزيون الحياة النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

ويمكنكم مشاهدة حفل فرقة التشيللو stste of harmony على قناة «الحياة»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023، بحضور جماهيري كبير، من خلال الرابط التالي:

حفلات مهرجان القلعة 2023

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

يُذكر أنَّ مهرجان القلعة يشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية بعضها تمت إقامتها مثل الحفل الغنائي لمدحت صالح ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وهاني شاكر وهشام عباس وسيمون وخلال الأيام المقبلة سيتمّ إقامة عدد آخر من الحفلات لعمر خيرت ومحمد محسن وياسين التهامي وغيرهم.