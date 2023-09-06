أستاذ علوم سياسية: مواقع التواصل الاجتماعي مكنت «الغوغائية» من تصدر الرأي العام

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ظاهرة النشطاء في مصر أصبحت أكثر من المفكرين، أو أصحاب الرأي الذي يريدون التعبير عن وجهة نظر معينة.

ثقافة الإلغاء

أضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن هناك انتشارا لثقافة الإلغاء في مصر، معقبًا: «لو أنت مختلف معايا في وجهة نظري، مش عايز أسمع وجهة نظرك، من أجل نشر فكرة بوجهة نظر وحيدة».

ولفت إلى أن عملية الفلترة التي كانت تتواجد في الصحف والتلفاز كانت جيدة جدًا، لأنها تحافظ على قيم المجتمع، مشيرًا إلى أن تعدد مواقع التواصل الاجتماعي أدى لتحول الكثير من الأفكار الهامشية إلى رئيسية، ومكنت ما يمكن أن نسميه من الغوغائية من تصدر الرأي العام.

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: «الغوغائية الآن لها صوت، ولديها وجهة نظر، ومن الممكن أن تساهم في إيصالك لأعلى منصب في البلاد، كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية من وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الحكم».