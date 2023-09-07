طرح أغنية «ضرب نار» لـ عبد الباسط حمودة اليوم

يُجدد حمادة مجدي، تعاونه مع الفنان عبد الباسط حمودة، أحد نجوم الأغنية الشعبية، وذلك في عمل غنائي جديد، يحمل اسم «ضرب نار»، جرى الانتهاء من تسجيلها مؤخرًا، ومن المُقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كواليس تصوير أغنية ضرب نار

أغنية «ضرب نار» التي حصلت «الوطن»، على مقاطع فيديو مصورة، من كواليس التصوير، من كلمات سيد الشاعر، وألحان أحمد العربي، وتوزيع أشرف البرنس.

وكان الفنان عبد الباسط حمودة، قد تعاون مع أحمد شيبة والفنان محمد هنيدي، حيث قدّم الثلاثي أغنية خلال أحداث فيلم «مرعي البريمو» الذي يُعرض في السينمات حاليًا، باسم «اللي من دمك».

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.