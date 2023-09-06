رئيس حزب البيئة العالمي: استمرار الاحترار يعرض الأرض لكارثة كبرى وانهيار تام

أكد الدكتور ضومط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، أنه حذر منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من ظاهرة الاحتباس الحراري وخطورته على كوكب الأرض، موضحا أن الموضوع أصبح خطيرا ويؤثر على كل أرجاء الكوكب، ووصلنا إلى مرحلة احترار عالمي.

اندثار الكتل الهوائية التي كانت تبرد الجو

أضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان: «الكتل الهوائية التي كانت تبرد الجو اندثرت، وفي احترار عالمي ومفيش تبريد، والأماكن التي تمتص التلوث على الكوكب استهلكت، وده يؤدي لشيء خطير».

وتابع: «ما يحدث من غابات وتصحر والحرائق اللي شوفناها في الكثير من دول العالم في 2023 ده شيء خطير وسريع، وإذا صار العالم بنفس المعدلات الحالية خلال الخمس سنوات المقبلة ستكون هناك زيادة في الاحترار العالمي قد تصل بنا إلى كارثة كبرى وانهيار تام».