من الحروب إلى حرائق الغابات.. ما السر وراء التوسع باستخدام المسيرات؟

استخدامات عديدة للطائرات المسيرة لم تكن متوقعة، إذ تستخدمها روسيا وأوكرانيا في الهجمات المتبادلة بين الجانبين، ولكن ظهر لها جانب إيجابي، وهو استخدامها فى إطفاء حرائق الغابات المشتعلة في اليونان، بحسب ما ذكرته شبكة «flytbase».

ما السر وراء استخدام الهائل للطائرات المسيرة؟

تطورات التكنولوجيا في الطائرات المسيرة للاستخدام فى الجوانب العسكرية والاستخباراتية، بالإضافة إلى استخدامها كأداة أساسية في خدمات الإطفاء، لما يمكنها القيام به في مراقبة حرائق الغابات وتزويد فرق الإطفاء بالمعلومات اللازمة.

وتعد الطائرات بدون طيار هي عيون في السماء لرجال الإطفاء، حيث يمكنهم الحصول على معلومات جوية بطريقة سريعة وفعال من حيث التكلفة.

وعادةً ما يجري تجهيز الطائرات بدون طيار بكاميرات حرارية، لتحديد النقاط الساخنة، حيث تقوم بعمل 100 شخص، عن طريق مسح مساحة كبيرة، وتحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون لمحنة ما، والبحث في المبنى غير الآمن، بعد إخماد الحريق، وتتزايد فعالية الطائرات بدون طيار بسرعة، حيث تبدأ الوكالات في جميع أنحاء العالم في تبني هذه التكنولوجيا.

استخدام الطائرات بدون طيار بشكل متزايد

وهناك مهام مختلفة يتم استخدام الطائرات بدون طيار بشكل متزايد في أدائها، مثل توفير الوعي بالحالة في الوقت الفعلي، ورسم خرائط لمحيط الحريق، وأيضاً اكتشاف الأشخاص والحيوانات التي تحتاج إلى الإنقاذ، مما يمكّن رجال الإطفاء من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر.

والطائرات بدون طيار فعالة في الذهاب إلى المساحات الضيقة، لأنها ذكية ورشيقة، ونشرها أولاً لتجنب وضع البشر في مواقف غير آمنة.