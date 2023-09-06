ندوة للتوعية بأضرار المخدرات في مركز شباب «الغريزات» بسوهاج

عقد مركز شباب الغريزات بالمراغة، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية، بحضور فريق الحملة التوعوية «أنت أقوى من المخدرات»، والتي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج إدارة التعليم المدني.

تكاتف المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية

وقدم فريق الحملة التوعوية، خلال الندوة، توضيحًا للأهداف المرجوة من هذه اللقاءات التوعوية، مشددين على ضرورة تكاتف المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية لمكافحة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، كما قدّموا توضيحًا لأهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وفي ختام الندوة، قدم فريق الحملة التوعوية «أنت أقوى من المخدرات» شكرهم وتقديرهم لإدارة مركز شباب الغريزات بالمراغة على حفاوة الاستقبال والضيافة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية وتكاتف المجتمع المدني لمواجهة هذا النوع من المشاكل التي ظهرت في المجتمع مؤخرًا، وثمّن الدور الذي تقوم به الدولة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بمتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب لتنفيذ الندوة بعناية واهتمام.