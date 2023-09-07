مؤشر الدولار يصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عالميا

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 105 نقطة، اليوم الخميس، ويصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، حيث إن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل بكثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر في أغسطس، في حين كانت مؤشرات مديري المشتريات للصين وأوروبا مخيبة للآمال.

سعر الدولار عالميًا

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، وتبلغ احتمالية زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر حاليًا 47%.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل الين والعملات المضادة.

وفي الوقت نفسه، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن البنك المركزي «أقرب بكثير» من نهاية دورة التشديد، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار

من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.67 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وتداوله عند 110.01 نقطة خلال 12 شهرًا.