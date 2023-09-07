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لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. متاح للطلاب خلال ساعات

كتب:

أحمد أبوضيف
08:43 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023- تعبيرية

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023- تعبيرية

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، خلال الساعات القليلة المقبلة، لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لاستكمال تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن استئناف تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023، سيكون متاحاً عبر لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فور التأكد من استلام الطلاب لشهاداتهم من المدارس، موضحاً أن هناك استعدادات مكثفة لأعمال التنسيق وفقاُ  لقرارات العليا للتنسيق.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات تواصل استقبال طلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم غبر موقع التنسيق، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.