لطلاب الدبلومات الفنية.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا الخميس هو اليوم الأخير لاستقال تسجيل طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2023، حيث يتم التسجيل من خلال الموقع الإليكتروني الخاص بمكتب التنسيق هنــــا.

وأشارت التعليم العالي والبحث العلمي، في منشور صادر عنها، إلى أن التقديم للدبلومات الفنية متواصل على الموقع الرسمي بداية من الاثنين الماضي، ومستمر حتى غدا الخميس، وذلك وفقا للحدود الدنيا وهي 60% فأكثر لكليات (الخدمة الاجتماعية- التجارة - والصناعي- السياحة والفنادق - دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة)، و75% فأكثر للمعاهد الفنية للتمريض، التابعة للجامعات، والمعاهد التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض.

الكليات والمعاهد العليا المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة