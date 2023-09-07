محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل القضاء على العشوائيات.. «رحلة نجاح عمرها 9 سنوات»

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنّ المحافظة كانت ممتلئة بالبؤر العشوائية، في مناطق «الزرزارة، والقنال الداخلي، والأبوطي، وعزبة أبو عوف»، موضحا أنّه جرى التعامل مع هذه المناطق بحرفية عالية، ولم يلحق الضرر بأي شخص من السكان على الإطلاق.

بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات

وأضاف «الغضبان»، في تصريحات عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنّه جرى بناء أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، كما جرى إعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات في مصر 2018، لافتا إلى أنّ المناطق التي كانت تصنّف عشوائية قبل عام 2018، أصبحت على أعلى مستوى، وجرى إنشاء مجمع الأسواق «منطقة الداون تاون».

وأشار إلى أنّ عزبة أبو عوف شهدت إنشاء أكبر كمبوند، فضلا عن تطوير الطرق المؤدية من وإلى المناطق المذكورة سلفا، مؤكدا أنّ كل ما جاء من تطوير في بورسعيد كان بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي صدق على إنشاء 40 ألف وحدة سكنية ببورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أنّ الرئيس السيسي صدّق على إنشاء 40 ألف وحدة سكنية من 2014 حتى الآن، بأنواع مختلفة سواء إسكان تعاوني، أو بديل للإزالات، أو اجتماعي، كما جرى إنشاء المرافق بالتوازي مع إنشاء أي منطقة سكنية، مؤكدا أنّه فور انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات يبدأ التسليم على الفور، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.