السيطرة على حريق في محل عطور بالجيزة

اندلع حريق في محل عطور، ما تسبب في تفحّمه بالكامل وإصابة 2 في أكتوبر ثالث بالجيزة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل بمنطقة الفردوس بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، والقوة المرافقة له، وتبيّن نشوب حريق في محل عطور وتفحم محتوياته بالكامل بسبب عود بخور مشتعل أدى إلى نشوب الحريق، وإصابة صاحب المحل وزوجته بضيق في التنفس وجروح سطحية، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.