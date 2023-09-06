السيطرة على حريق مخزن في الجيزة دون وقوع إصابات

اندلع حريق في مخزن بشارع مسجد النور بأوسيم بالجيزة، وجرى إخماد ألسنة اللهب بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في مخزن بشارع مسجد النور بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

انتقال المباحث لمكان الواقعة

وتبين نشوب الحريق في مخزن بداخله كمية من الكرتون والبلاستيك، وجرى التقابل مع صاحب المخزن ورجح أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا يشبه في أحد، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات